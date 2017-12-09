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В «Ленкоме» вспоминают Леонида Броневого

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Сотрудники театра «Ленком», где работал Леонид Броневой, вспоминают об актере. 

Режиссер театра Марк Захаров отметил выдающееся актерское мастерство Броневого. 

Об уникальности таланта артиста заявила актриса Александра Захарова. 

«Он был на сцене очень прост и вместе с тем сложен, очень азартен, многогранен и многословен», — отметила она. 

«Это невосполнимая утрата, безусловно. Для нас, для театра, для всего театрально-кинематографического сообщества», — сказал народный артист России Сергей Степанченко.  

Как сообщал портал iz.ru, Леонид Броневой скончался в субботу в Москве на 89-м году жизни. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, артист тяжело болел. 

Актер будет похоронен в столице на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет в «Ленкоме» в понедельник, 11 декабря.

Леонид Броневой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий. Одна из самых известных работ Броневого — роль шефа гестапо Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны». 

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На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Броневой в роли Мюллера в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1974 год
Фото: РИА Новости
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Актер на выборах президента Российской Федерации, 2008 год
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Репетиции спектакля «Чайка» в театре Ленком, 2006 год
Фото: Global Look Press/Семен Лиходеев
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Сцена из спектакля «Равняется четырем Франциям». На первом плане: Леонид Броневой (Шахматов), Анна Антоненко-Луконина (Ломова), 1982 год
Фото: ТАСС/Михаил Строков
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Президент России Владимир Путин и актер Леонид Броневой, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо), на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год
Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Во время вручения премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Простые вещи», 2008 год
Фото: ТАСС/Александр Куров
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Заслуженный артист РФ Александр Лазарев в роли Писателя (он же Орфей) и народный артист СССР Леонид Броневой в роли Соседа (он же Отец) на прогоне нового спектакля «Плач Палача» в театре Ленком, 2003 год
Фото: Global Look Press/Владимир Мышкин
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Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) в роли Анучкина и Леонид Броневой – Яичница в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1975 год
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед Отечеством» II степени актеру Леониду Броневому, 2008 год
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Во время сбора труппы театра Ленком в Москве, 2014 год
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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