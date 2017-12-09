В «Ленкоме» вспоминают Леонида Броневого

Сотрудники театра «Ленком», где работал Леонид Броневой, вспоминают об актере.

Режиссер театра Марк Захаров отметил выдающееся актерское мастерство Броневого.

Об уникальности таланта артиста заявила актриса Александра Захарова.

«Он был на сцене очень прост и вместе с тем сложен, очень азартен, многогранен и многословен», — отметила она.

«Это невосполнимая утрата, безусловно. Для нас, для театра, для всего театрально-кинематографического сообщества», — сказал народный артист России Сергей Степанченко.

Как сообщал портал iz.ru, Леонид Броневой скончался в субботу в Москве на 89-м году жизни. По словам директора «Ленкома» Марка Варшавера, артист тяжело болел.

Актер будет похоронен в столице на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания пройдет в «Ленкоме» в понедельник, 11 декабря.

Леонид Броневой — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий. Одна из самых известных работ Броневого — роль шефа гестапо Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны».