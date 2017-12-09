Мне можно верить

В субботу утром, 9 декабря, умер актер Леонид Броневой. Через неделю ему должно было исполниться 89 лет. О смерти народного артиста рассказал директор театра «Ленком», где он работал.

Броневой родился в Киеве 17 декабря 1928 года. Его отца — бывшего начальника отдела, майора НКВД — репрессировали, а их с матерью как семью «врага народа» сослали в Кировскую область. Мать писала письма Хрущеву, который на тот момент возглавил ЦК Украины, в которых просила разрешить им вернуться в Киев и спрашивала, чем молодая женщина с маленьким ребенком провинились перед советской властью. Но ответа так и не последовало.

Прямо перед войной Леониду с матерью все-таки разрешили вернуться назад в Киев, но в итоге они оказались в эвакуации в Казахстане. В военные годы Броневой учился в школе, а после по совету матери поступил в Ташкентский институт театрального искусства имени Островского.

Автор цитаты «Когда меня спрашивают, какое чувство вам запомнилось больше всего в жизни, я всегда говорю — одно чувство, чувство голода — до войны, во время войны и после войны. Страшное чувство голода, ощущение, что желудок у тебя превратился в маленький орешек… Человек, который вечно голодный, также несчастен, как человек, который вечно переевший», — отмечал он в одном из интервью.

Броневой не раз говорил, что стал актером «поневоле». На другие специальности сына «врага народа» не взяли бы даже в провинции. Зная это, мать сменила ему отчество с Соломоновича на Сергеевича. По распределению Броневой попал в магнитогорский театр, оттуда через некоторое время уехал в Оренбург, а после поступил сразу на третий курс Школы-студии МХАТ. В Москве он познакомился со своей первой женой — актрисой Валентиной Блиновой, она училась в Щукинском училище. Вместе после распределения они попали в грозненский театр, потом — в Иркутск. Там у пары родилась дочь, которую назвали Валя в честь мамы. Когда ребенку еще не исполнилось четырех лет, у Блиновой обнаружили рак легкого. Вскоре семья переехала в Москву, надеясь, что в столице больше шансов победить болезнь. Но медицина оказалась бессильна — вскоре Валентина умерла.

br1 Премьера комедии Н. В. Гоголя «Женитьба» в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Справа заслуженный артист РСФСР Леонид Броневой в роли Яичницы. 1975 год Фото: ТАСС/Михаил Строков

Броневой остался один с дочерью. Воспитывать девочку помогали родственники — заботиться о ней согласилась сестра матери Блиновой ­— Варвара Ивановна. Почти год Броневой не мог найти работу, денег в семье практически не было, жили в коммуналке. Наконец его взяли в Театр Пушкина, но не сразу, а с нового сезона. В течение нескольких оставшихся месяцев Леонид перебивался случайными заработками: играл в шашки, шахматы и домино на деньги на Тверском бульваре.

Спустя два года Броневой получил свою первую роль — жандармского полковника в фильме «Товарищ Арсений». Роль начальника гестапо Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» прославила его и стала одной из главных в биографии актера. Его реплики разошлись на цитаты. Люди на улице, встречая Броневого, кричали ему вслед: «Мюллер!». Персонаж Мюллера полюбился публике. Броневой предстал в совершенно непривычном для советского человек образе: не как карикатурный садист-гестаповец, а персонаж с особым чувством юмора и даже в некотором роде добродушный.

RIAN_346841 На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIAN_64307 Броневой в роли Мюллера в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1974 год Фото: РИА Новости RIAN_185659 Актер на выборах президента Российской Федерации, 2008 год Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 20060911_gaf_rl09_013_1 Репетиции спектакля «Чайка» в театре Ленком, 2006 год Фото: Global Look Press/Семен Лиходеев TASS_3764130_1 Сцена из спектакля «Равняется четырем Франциям». На первом плане: Леонид Броневой (Шахматов), Анна Антоненко-Луконина (Ломова), 1982 год Фото: ТАСС/Михаил Строков TASS_9661272_1 Президент России Владимир Путин и актер Леонид Броневой, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо), на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год Фото: ТАСС/Илья Питалев TASS_579594_1 Во время вручения премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Простые вещи», 2008 год Фото: ТАСС/Александр Куров 20071113_gaf_rm46_006_1 Заслуженный артист РФ Александр Лазарев в роли Писателя (он же Орфей) и народный артист СССР Леонид Броневой в роли Соседа (он же Отец) на прогоне нового спектакля «Плач Палача» в театре Ленком, 2003 год Фото: Global Look Press/Владимир Мышкин RIAN_942733 Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) в роли Анучкина и Леонид Броневой – Яичница в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1975 год Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин RIAN_365698 Президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед Отечеством» II степени актеру Леониду Броневому, 2008 год Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев RIAN_2490461 Во время сбора труппы театра Ленком в Москве, 2014 год Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сам Броневой первое время переживал, что такая известность сделает из него актера одной роли, но вскоре поступили и другие предложения: роль герцога-курфюрста Ганновера, подписывающего прошение барона Мюнхгаузена о разводе, Аркадия Велюрова в Покровских воротах, а также фильмах «Формула любви», «Небеса обетованные» и многих других. Всего в послужном списке актера более 40 ролей.

В 1971 году Броневой женился во второй раз — его избранницей стала 22-летняя инженер Виктория. Они познакомились после спектакля. Они расписались в первый день съемок «Семнадцати мгновений весны».

«Из загса меня вызвали на площадку. Вика плакала. «Чего плакать, я ведь еду работать». Купил несколько бутылок шампанского, чтобы отметить женитьбу», — рассказывал однажды Броневой.

Но его основной работой всё это время оставался театр. В 1987 году Броневому присвоили звание «Народный артист СССР», а спустя год он перешел в «Ленком», где сыграл генерала Крутицкого в «Мудреце» по Островскому, доктора Дорна в «Чайке» Антона Чехова и другие.

br2 Артисты Леонид Броневой (справа) в роли Мюллера и Леонид Куравлев (слева) в роли Айсмана в фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» Фото: ТАСС/А. Гольцин

Броневого наградили орденами «За заслуги перед Отчеством» всех четырех степеней. Первую степень он получил в 2014 году из рук Путина. Отца Броневого в 2003 году реабилитировали.

Во время гастролей в Киеве в 2012 году Броневой попал в реанимацию с инфарктом. В последний день он посетил званый ужин и внезапно ему стало плохо. Он успешно перенес операцию на сердце. И через два года вернулся на сцену, сыграв еще раз Фирса в «Вишневом саде».