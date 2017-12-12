Частным клиникам запретят выдавать мигрантам справки об отсутствии ВИЧ

Минздрав предложил запретить частным клиникам выдавать справки о состоянии здоровья мигрантов. Ведомство подготовило законопроект, по которому иностранные граждане должны будут проходить обследование только в государственных или муниципальных медучреждениях. Чтобы оформить патент на работу в России, разрешение на временное проживание или вид на жительство, мигранты должны сдать анализы на ВИЧ, пройти проверку у нарколога и получить справку об отсутствии опасных заболеваний. По словам экспертов, некоторые частные клиники за деньги выдают липовые заключения.

В Минздраве считают, что частные клиники не должны выдавать справки о состоянии здоровья мигрантов. Ведомство разработало проект поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым такие заключения будут действительны только от государственных и муниципальных медицинских учреждений. Регионы не смогут передать это право частным клиникам.

— Сейчас медицинские справки о состоянии здоровья мигрантов, согласно федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», может выдавать любая медицинская организация, у которой есть на это разрешение от местных органов государственной власти. Такую лицензию может получить даже частная клиника. Минздрав России предлагает исключить частников из этой системы, чтобы не допустить вероятность выдачи фальсифицированных справок, — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Медицинское заключение мигранту нужно, чтобы получить патент на работу, разрешение на временное проживание или вид на жительство в России. Иностранцы сдают анализы на ВИЧ, сифилис и другие инфекционные заболевания, проходят проверку на туберкулез, получают справку от нарколога.

В законопроекте Минздрава сказано, что документ должен вступить в силу 1 января 2018 года. Некоторые регионы самостоятельно отказались от частных клиник в системе проверки мигрантов. Например, только государственные клиники обследуют иностранцев в Москве, Саратовской области и некоторых других субъектах.

Эксперты согласны, что подобную систему нужно ввести по всей стране. Директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида обратил внимание на то, что в частных клиниках получить справку можно «без особого труда».

— Иностранные граждане платят определенную сумму, а потом формально проходят врачей. Бывает, и совсем не приходится этого делать. А в государственных учреждениях уровень проверок выше, а сами проверки строже. Там возможностей купить медицинскую справку меньше, — считает эксперт.

Он также отметил, что подобная практика получения медицинских справок есть не только среди мигрантов, но и среди россиян.

Президент фонда поддержки социальных проектов «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин отметил, что посчитать точное число мигрантов в России сложно, еще тяжелее проследить за всеми выданными медицинскими справками.

— Для того чтобы вести учет о наличии мигрантов и знать об их состоянии здоровья, необходимо создать общую базу данных, которые будут передавать в МВД, — считает эксперт. По его словам, в базе важно указывать сам факт выдачи справки, чтобы исключить возможность фальсификации документа.

По данным Росстата, только за 2016 год в Россию прибыли 575,2 тыс. мигрантов. Большая часть из них — 511,8 тыс. — из стран СНГ. Чаще всего в РФ в прошлом году приезжали с Украины, из Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.