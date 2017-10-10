Глава Каталонии заявил, что регион имеет право на независимость

По результатам референдума, состоявшегося 1 октября, Каталония получила право на независимость от Испании, заявил глава автономии Карлес Пучдемон.

Он отметил, что регион получил от народа мандат на то, чтобы стать суверенным государством в форме республики.

Также Пучдемон подчеркнул, что Каталония имеет право быть услышанной международным сообществом, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru сообщал, что правительство Испании перед выступлением Пучдемона в региональном парламенте призвало главу Каталонии не совершать необратимых поступков. Также сообщалось, что испанская полиция готова задержать Пучдемона, если он объявит о независимости Каталонии.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз призывает Каталонию не принимать решение, которое может негативно сказаться на диалоге с Испанией.

Накануне мэр Барселоны Ада Колау высказалась против объявления Каталонией о независимости. Она заявила, что не считает результаты референдума, состоявшегося на территории автономии 1 октября, достаточным основанием для выхода из состава Испании.

Напомним, по итогам плебисцита правительство Каталонии объявило, что выход из состава Испании поддержали 90,18% (более 2 млн человек).

Полную хронологию событий, связанных с референдумом о независимости в Каталонии, читайте здесь.