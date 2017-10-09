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Мэр Барселоны высказалась против объявления об автономии Каталонии

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Фото: Global Look Press/Rober Astorgano
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Результаты референдума, состоявшегося в Каталонии 1 октября, не могут служить достаточным основанием для объявления автономией о своей независимости, заявила мэр Барселоны Ада Колау.

Она призвала президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и председателя правительства Испании Мариано Рахоя не принимать решения, способные уничтожить пространство для диалога по каталонскому кризису. 

Мэр Барселоны Колау также призвала Рахоя не применять 155-ю статью конституции Испании, согласно которой Каталонию можно лишить статуса автономии.

Колау назвала ситуацию, сложившуюся в настоящее время, самым серьезным институциональным кризисом с момента восстановления в стране демократии. 

«Нужно восстановить нормальное положение», — приводит ТАСС слова Колау.

Как ранее сообщал портал iz.ru, по результатам референдума в Каталонии, 90,18% голосовавших высказались в пользу выхода автономии из состава Испании. В референдуме приняли участие более 43% жителей женералитата. Власти Каталонии выразили намерение объявить о независимости региона. 

Мадрид неоднократно заявлял, что закон и референдум нелегитимны и не имеют юридической силы. Накануне в Барселоне прошли массовые митинги против выхода Каталонии из состава Испании. В демонстрациях приняли участие около 1 млн. человек.

Подробнее о событиях, связанных с референдумом о независимости в Каталонии, читайте в сюжете портала iz.ru.

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