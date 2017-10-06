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Власти Каталонии объявили итоги референдума о независимости

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Фото: REUTERS/Eloy Alonso
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Правительство Каталонии объявило окончательные итоги референдума о самоопределении автономии: за выход из состава Королевства Испания проголосовали 90,18% (более 2 млн человек). Об этом сообщает ТАСС.

Против независимости региона высказались 7,83%, или 177,5 тыс. человек. Явка на референдуме составила 43,03%.

Голосование прошло 1 октября, в воскресенье. Сотрудники полиции попытались пресечь проведение референдума в регионе. В результате массовых стычек с правоохранителями пострадали сотни человек. Мадрид не признал итоги референдума и объявил его незаконным.

10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон планирует выступить перед парламентом автономии и сделать объявление касательно политической ситуации в регионе.

Полная картина событий — в сюжете портала iz.ru: Референдум в Каталонии

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