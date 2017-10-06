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Представитель Мадрида в Каталонии извинился за полицию

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Фото: Reuters/Susana Vera
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Представитель Мадрида в Каталонии Хосе Энрике Милло в телеэфире принес извинения за действия полицейских во время референдума. Он заявил, что видел кадры, сделанные на улицах городов Каталонии, пострадавших людей и полицейских, размахивающих дубинками. За это он приносит извинения, сказал представитель правительства Испании.

Чиновник добавил, что сотрудники полиции располагали указаниями, предписывающими не допустить участия граждан в референдуме. В какой-то момент полиция перешла границы, но изначально действовала в рамках закона, добавил он, сообщает РЕН ТВ.

1 октября полиция Испании пыталась пресечь проведение референдума о независимости Каталонии, сообщал портал iz.ru, пострадали сотни человек.

Во вторник, 10 октября, правительство Каталонии намерено объявить о независимости. Это заседание, как и итоги референдума, признано Испанией незаконным.

Подробно читайте в сюжете на iz.ru.

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