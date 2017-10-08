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Почти 1 млн человек вышли на митинг в Барселоне за единство Испании

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Фото: REUTERS/Albert Gea
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Около 950 тыс. человек вышли на митинг в Барселоне в поддержку единства Королевства Испании. Об этом сообщил организатор акции — ассоциация Каталонское гражданское общество.

Как передает «РИА Новости», протестующие призывают к «восстановлению здравого смысла» через неделю после проведения в автономии референдума о независимости. В акции участвую не только жители Барселоны, но и граждане из других регионов страны.

«Уже давно национализм провоцирует хаос в Каталонии. Мы здесь собрались, чтобы остановить это», — призвал писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса, выступая с трибуны.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. На нем около 90,18% участников проголосовали в пользу выхода из состава Испании при явке в 43,03%. Мадрид не признал результатов волеизъявления жителей Каталонии и объявил референдум незаконным. Заседание парламента Каталонии, на котором может быть объявлена независимость, состоится 10 октября.

Подробнее в сюжете портала iz.ru: Референдум в Каталонии

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