Премьер Испании: каталонская проблема – «битва Европы»

Каталонская проблема затрагивает всю Европу, поскольку на кону ее ценности.

Об этом заявил СМИ председатель правительства Испании Мариано Рахой.

«Это… является битвой Европы. Нам нужно выиграть битву», – цитирует его ТАСС.

Напомним, что на референдуме в Каталонии 1 октября население автономии приняло решение выйти из состава Испании, но в Мадриде назвали го нелегитимным.

Ранее портал iz.ru сообщил о том, что испанское правительство не допустит, чтобы объявление независимости Каталонии было воплощено в жизнь.