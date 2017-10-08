Премьер Испании: каталонская проблема – «битва Европы»
Каталонская проблема затрагивает всю Европу, поскольку на кону ее ценности.
Об этом заявил СМИ председатель правительства Испании Мариано Рахой.
«Это… является битвой Европы. Нам нужно выиграть битву», – цитирует его ТАСС.
Напомним, что на референдуме в Каталонии 1 октября население автономии приняло решение выйти из состава Испании, но в Мадриде назвали го нелегитимным.
Ранее портал iz.ru сообщил о том, что испанское правительство не допустит, чтобы объявление независимости Каталонии было воплощено в жизнь.