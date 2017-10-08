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Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь
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Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь

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Фото: REUTERS/Javier Barbancho
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Испанское правительство не может допустить, чтобы одностороннее объявление независимости Каталонии было воплощено в жизнь.

Об этом заявил СМИ премьер-министр Испании Мариано Рахой.

«Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что движение за расширение региональной автономии должно быть мирным и основанным на договорах. Рахой также заявил, что Испания останется Испанией и это надолго.

Кроме того, правительство страны отказывается вести переговоры с каталонскими властями, пока те не вернутся в русло закона.

Ранее портал iz.ru сообщил о том, что по всей Испании проходят многотысячные демонстрации за единство страны и диалог со сторонниками независимости Каталонии.

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