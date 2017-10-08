Мадрид не допустит воплощения независимости Каталонии в жизнь

Испанское правительство не может допустить, чтобы одностороннее объявление независимости Каталонии было воплощено в жизнь.

Об этом заявил СМИ премьер-министр Испании Мариано Рахой.

«Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что движение за расширение региональной автономии должно быть мирным и основанным на договорах. Рахой также заявил, что Испания останется Испанией и это надолго.

Кроме того, правительство страны отказывается вести переговоры с каталонскими властями, пока те не вернутся в русло закона.

Ранее портал iz.ru сообщил о том, что по всей Испании проходят многотысячные демонстрации за единство страны и диалог со сторонниками независимости Каталонии.