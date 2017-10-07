В Испании проходят многотысячные митинги в защиту единства страны

В субботу, 7 октября, по всей Испании проходят многотысячные демонстрации, больше всего людей собралось в Мадриде и Барселоне. Участники акций выступают за единство страны и диалог со сторонниками независимости Каталонии.

Как сообщает «РИА Новости», в Мадриде одновременно проходят два митинга. Один из них проходит на площади Колумба, второй — на площади Сибелес.

До этого более 700 тыс. человек вышли на митинги в Барселоне в знак протеста против действий испанских властей, подавляющих каталонский референдум о независимости.

Ранее сообщалось, что король Испании Филипп VI в телеобращении к народу осудил референдум о независимости Каталонии.