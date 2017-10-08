Власти Испании: нам не нужны посредники для решения проблемы Каталонии

Власти Испании не нуждаются в помощи посредников для урегулирования ситуации в Каталонии. Об этом заявил премьер-министр страны Мариано Рахой.

Он отметил, что всех, кто предлагает посредническое участие «нужно поблагодарить».

«Но мне бы хотелось сказать одну вещь об этом посредничестве: оно нам не нужно. Нам нужно, чтобы те, кто нарушают закон и ставят себя выше закона, исправили свое положение», –– заявил Рахой в интервью газете El Pais.

Он отметил, что не исключает возможности применении 155 статьи Конституции, предусматривающей лишение Каталонии статуса автономии.

«Я не исключаю абсолютно ничего из того, что позволяет закон. Следует делать всё своевременно, то, что наиболее важно в данный момент. Идеально было бы не принимать драматических решений», –– добавил премьер.

При этом он подчеркнул, что гражданская гвардия и национальная полиция будут находится в Каталонии до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Каталония провела 1 октября референдум о независимости от Мадрида. По результатам голосования 90,18% участвовавших в референдуме высказались за отсоединение от Испании.

В Мадриде неоднократно заявляли, что референдум нелегитимен и не имеет юридической силы. При этом испанские власти пытались предотвратить проведение плебисцита, в следствие чего в Каталонии начались ожесточенные стычки с полицией.

Ранее портал iz.ru сообщал, что другая испанская автономия –– Страна Басков также хочет требовать от Мадрида признания себя отдельной нацией.