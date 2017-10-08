Власти Каталонии сообщили о намерении провозгласить независимость

Власти Каталонии намерены применить закон о референдуме, принятый в сентябре, который предусматривает провозглашение независимости автономии. Об этом сообщил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

«Провозглашение независимости, которое мы не называем «односторонним», предусматривается законом о референдуме. Мы исполним то, что предписывает закон», — цитирует Reuters слова Пучдемона.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, предусматривающий провозглашение независимости от Испании в случае соответствующего решения жителей Каталонии на голосовании.

Мадрид неоднократно заявлял, что закон и референдум нелегитимны и не имеют юридической силы.

1 октября Каталония провела референдум о независимости от Испании. По результатам голосования 90,18% участвовавших в референдуме высказались за отсоединение от Испании.

При этом испанские власти пытались предотвратить проведение плебисцита, вследствие чего в Каталонии начались ожесточенные стычки с полицией.

Премьер-министр Испании после итогов референдума заявил, что каталонская проблема является «битвой за Европу», так как затрагивает европейские ценности.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что испанские власти обещали не допустить провозглашения независимости Каталонии.