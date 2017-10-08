Прямой эфир
Экономика
S7 и «Роскосмос» вернутся к сотрудничеству по «Морскому старту»
Общество
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м
Спорт
Кокорин: «Там, где мы не смогли забить, корейцы нам помогли»
Мир
В РФ хотят «зеркально» сократить количество американских СМИ
Мир
Мадуро уверен в абсолютной победе проправительственных сил на выборах
Сюжет:

Власти Каталонии сообщили о намерении провозгласить независимость

0
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Каталонии намерены применить закон о референдуме, принятый в сентябре, который предусматривает провозглашение независимости автономии. Об этом сообщил глава Каталонии Карлес Пучдемон.

«Провозглашение независимости, которое мы не называем «односторонним», предусматривается законом о референдуме. Мы исполним то, что предписывает закон», — цитирует Reuters слова Пучдемона.

6 сентября парламент Каталонии одобрил закон о референдуме, предусматривающий провозглашение независимости от Испании в случае соответствующего решения жителей Каталонии на голосовании.

Мадрид неоднократно заявлял, что закон и референдум нелегитимны и не имеют юридической силы.

1 октября Каталония провела референдум о независимости от Испании. По результатам голосования 90,18% участвовавших в референдуме высказались за отсоединение от Испании.

При этом испанские власти пытались предотвратить проведение плебисцита, вследствие чего в Каталонии начались ожесточенные стычки с полицией.

Премьер-министр Испании после итогов референдума заявил, что каталонская проблема является «битвой за Европу», так как затрагивает европейские ценности.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что испанские власти обещали не допустить провозглашения независимости Каталонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Испании: нам не нужны посредники для решения проблемы Каталонии
Власти Каталонии объявили итоги референдума о независимости
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017