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Испания призывает главу Каталонии не совершать необратимых действий

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Власти Испании призывают главу Каталонии Карлеса Пучдемона не совершать действий, последствия которых будут необратимыми. Об этом заявил официальный представитель испанского правительства, министр культуры Иньиго Мендес де Виго.

Он отметил, что просит Пучдемона «не делать ничего, что нанесет ущерб Каталонии и каталонцам» и напомнил, что Евросоюз отказался признать одностороннее объявление автономии о суверенитете, если таковое последует. 

«Настало время подумать. Я прошу Пучдемона, чтобы он не пошел по пути, с которого нет возврата», — приводит «РИА Новости» слова де Виго.

По данным агентства Bloomberg, национальная полиция Испании готова арестовать Пучдемона, если во время выступления перед региональным парламентом он объявит о независимости Каталонии.

Ранее портал iz.ru сообщал, что выступление главы Каталонии перед региональными депутатами откладывается минимум на час. Точные причины задержки пока неизвестны. По данным ряда европейских СМИ, Пучдемон проводит переговоры с председателем парламента Каталонии и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Накануне мэр Барселоны Ада Колау высказалась против объявления Каталонией о независимости. Она заявила, что не считает результаты референдума, состоявшегося на территории автономии 1 октября, достаточным основанием для выхода женералитета из состава Испании. 

Полную хронологию событий, связанных с референдумом о независимости в Каталонии читайте здесь

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