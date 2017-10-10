Туск: ЕС призвал Каталонию не препятствовать диалогу с Испанией

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что Евросоюз призвал Каталонию не принимать решение, которое может негативно сказаться на диалоге с Испанией.

«Сегодня я призываю вас уважать конституционный порядок и не объявлять решения, которые сделают диалог с Испанией невозможным. Альтернатива будет плохой для Каталонии, Испании и Европы», — заявил Туск во время своего выступления в Комитете регионов ЕС в Брюсселе.

Ранее, портал iz.ru со ссылкой на заявление главы Каталонии Карлеса Пучдемона сообщал о том, что власти Каталонии намерены применить закон о референдуме, принятый в сентябре, который предусматривает провозглашение независимости автономии.

При этом премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что испанские власти не нуждаются в помощи посредников для урегулирования ситуации в Каталонии.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По итогам плебисцита правительство Каталонии объявило, что выход из состава Королевства Испания поддержали 90,18% (более 2 млн человек).