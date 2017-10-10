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Выступление главы Каталонии в региональном парламенте откладывается

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Фото: REUTERS/Rafael Marchante
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Выступление главы Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона в региональном парламенте откладывается минимум на час.

Предполагалось, что каталонский лидер появится в палате в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Когда депутаты парламента уже собрались на заседание, оно было отложено.

Точные причины задержки пока неизвестны. По данным ряда европейских СМИ, Пучдемон проводит переговоры с председателем парламента Каталонии и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

В своем выступлении глава Каталонии должен был представить парламенту результаты референдума о независимости, состоявшегося в Каталонии 1 октября. Не исключено, что Пучдемон также собирается запустить во время заседания процесс выхода автономии из состава Испании, сообщает газета Vanguardia.

Как ранее писал портал iz.ru, полиция Каталонии закрыла для публики парк Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположено здание регионального парламента в связи с ожидающимся выступлением главы автономии.

По результатам референдума в Каталонии, 90,18% голосовавших высказались в пользу выхода автономии из состава Испании. В голосовании приняли участие более 43% жителей региона.

Мадрид неоднократно заявлял, что референдум нелегитимен и не имеет юридической силы. В воскресенье, 8 сентября, в Барселоне прошли массовые митинги против выхода Каталонии из состава Испании. В демонстрациях приняли участие около 1 млн человек.

Полную историю событий, связанных с референдумом в Каталонии, читайте в сюжете портала iz.ru.

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