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Парк в Барселоне, где расположен парламент Каталонии, закрыли

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Полиция Каталонии закрыла для публики парк Сьютаделья в Барселоне, на территории которого расположено здание регионального парламента. Об этом сообщили во вторник в правоохранительных органах автономии.

Соответствующая мера принята из соображений безопасности: глава Каталонии Карлес Пучдемон должен приехать в парламент в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

Пока точных данных, о чем пойдет речь в ходе выступления регионального лидера, нет, однако не исключено, что может быть запущен процесс выхода автономии из состава Испании. Различные организации призвали сторонников независимости выйти на демонстрации в момент заседания парламента.

Сегодняшнее выступление главы автономии Карлеса Пучдемона анонсируют как декларацию о независимости, передает «ТВ Центр».

«Декларация о независимости, которую мы не называем «односторонней», предусмотрена законом о референдуме как претворение в жизнь его результатов. Мы применим то, что говорит закон», — заявил Пучдемон в интервью одному из местных телеканалов.

Напомним, голосование по вопросу о выходе из состава Испании прошло в Каталонии 1 октября. В плебисците приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн каталонцев, имеющих право голоса. 90,18% из принявших участие в голосовании высказались за независимость.

Мадрид отказывается признавать результаты референдума, считая его нелегитимным.

Мэр Барселоны Ада Колау высказалась против объявления независимости и призвала Карлеса Пучдемона и председателя правительства Испании Мариано Рахоя не принимать решения, которые могут уничтожить пространство для диалога по каталонскому кризису.

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