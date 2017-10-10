Туристические возможности Сахалина, Хабаровска и Камчатки объединят

Власти Приморского края намерены объединить туристические возможности Сахалина, Хабаровска, Камчатки и ЕАО. Для этого они начали активно разрабатывать туристическое направление «Снег Востока», в которое войдут зимние курорты этих регионов. Об этом было объявлено на пресс-конференции в администрации Приморского края.

По словам замглавы краевого департамента туризма Владимира Щура, благодаря уникальной смене сезона в Приморье можно кататься на лыжах и сноубордах чуть ли не пять месяцев в году. В Хабаровском крае в то же время большой популярностью пользуется горнолыжный курорт «Холдоми», отметил замминистра культуры Хабаровского края Виталий Селюков. Этот курорт, как ожидается, тоже войдет в «Снег Востока».

В свою очередь, директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» Дарья Гусева отметила, что сейчас для туристов готовятся пять объектов, которые будут востребованы в зимнее время — это резиденция всероссийского Деда Мороза в арт-парке «Изумрудная долина» под Уссурийском и четыре горнолыжные базы.

Кроме того, всё более популярной, особенно у иностранных туристов, становится зимняя рыбалка. Уже создаются целые туры по подледному лову. Это направление тоже будет развиваться.

Как напоминает ИА PrimaMedia, туристические маршруты развиваются в рамках краевой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае». Регион называется в проекте хабом, который аккумулирует и перераспределяет потоки из стран АТР по регионам Дальнего Востока.

Накануне, 9 октября, стало известно о том, что Дальний Восток получит дополнительное финансирование на развитие туризма. Концепцию программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019–2025 годы согласовало Минвостокразвитие. Речь идет о 22 млрд рублей.