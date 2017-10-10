Детский технопарк «Кванториум» появится в Тольятти

Детский технопарк «Кванториум» будет создан в Тольятти. Образовательное учреждение будет функционировать на базе технопарка «Жигулевская долина», его открытие состоится 17 октября текущего года.

Предполагается, что на базе технопарка школьники с 1-го по 11-й класс пройдут обучение по пяти инженерно-техническим направлениям. Юные подопечные также смогут изучать перспективные естественнонаучные и технические дисциплины, сообщает НИА «Самара».

Ранее сообщалось, что аналогичные технопарки планируется открыть в Магадане, Севастополе и Якутске.

Технопарки «Кванториум» — площадки, где дети в проектном формате решают задачи по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям. Разработка таких парков предназначена для создания среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.