Турпутевки могут подорожать на 20% из-за ухода с рынка «ВИМ-Авиа»

Туристические путевки могут подорожать на 10-20% из-за возможного ухода авиакомпании «ВИМ-Авиа» с рынка. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на работников туристической отрасли.

Особенно сильно цены вырастут на направлениях, где «ВИМ-Авиа» была одним из ведущих перевозчиков –– это Турция, Греция, Кипр и внутренние российские рейсы в Сочи и Крым.

Чартерные договоры «ВИМ-авиа» с туроператорами заканчиваются 15 октября, но последний рейс авиакомпания уже совершила 7 октября 2017 г.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, на чартеры «ВИМ-Авиа» приходилось 15% рынка – для одной авиакомпании это довольно много.

По данным Росавиации, с января по август этого года пассажироперевозки «ВИМ-авиа» выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2016 года и достигли 1,8 млн пассажиров.

Эксперты полагают, что с уходом компании подорожание произойдет не только на чартерных рейсах, но и на регулярных. Однако долго место «ВИМ-Авиа» пустовать не будет, и проблемы в перевозках восполнят другие авиакомпании.

Компания «ВИМ-Авиа» 25 сентября сообщила о прекращении всех чартерных полетов из-за долгов и нехватки оборотных средств. Задолженность перевозчика, по оценкам Росавиации, составляет около 10 млрд рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что из-за ситуации «ВИМ-Авиа» Минтранс пригрозил запретить авиакомпаниям международные рейсы в случае задержки вылетов. Также Росавиация изменит метод проверок авиакомпаний.