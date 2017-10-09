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США и Южная Корея не видят признаков подготовки КНДР к новым пускам

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Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
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Власти США и Южной Кореи пока не обнаружили признаков подготовки КНДР к новому ядерному и ракетному испытанию, несмотря на ожидания. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Мы пока не заметили никаких признаков подготовки Северной Кореи к провокациям, но с повышенным вниманием следим за развитием событий», — сообщил агентству источник.

Отмечается, что обе страны ведут слежение за действиями Северной Кореи с помощью различных средств, в том числе самолетов-разведчиков, истребителей-разведчиков и самолета раннего предупреждения и контроля. Также в Японском море находится корабль с системой Aegis и радарами SPY-1D и Green Pine, которые способны обнаруживать ракеты в течение двух минут после пуска. Таким образом, как заявили в минобороны Южной Кореи, страна подготовилась к «немедленным операциям на случай провокаций» Пхеньяна. О каких именно операциях идет речь — не уточняется.

Ожидалось, что в преддверии дня основания Трудовой партии Кореи, который отмечается 10 октября, КНДР проведет новые ракетные испытания.

Накануне появилась информация, что США и Южная Корея резко расширили разведку против КНДР из-за растущей напряженности. В частности, страны держат военные силы «наготове». Отмечалось, что несмотря на то, что однозначных свидетельствований о скором пуске ракет нет, «некоторые действия в этом направлении постоянно фиксируются на ракетных объектах и базах».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очередном провале переговоров с КНДР о прекращении ядерной программы и намекнул, что в отношении Пхеньяна «сработает только одна вещь», не уточнив, какая именно.

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