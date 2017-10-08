СМИ: США и Южная Корея расширили разведку против Пхеньяна

США и Южная Корея резко расширили разведку против КНДР на фоне растущей напряженности на Корейском полуострове.

Об этом сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на военный источник в Сеуле, передает «РИА Новости».

«Мы проводим активную разведку и поддерживаем готовность развернутых сил», — сказал он.

Вместе с тем, по словам источника, пока каких-либо однозначных признаков предстоящего пуска баллистических ракет нет, но «некоторые действия в этом направлении постоянно фиксируются на ракетных объектах и базах».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об очередном провале переговоров с Северной Кореей о прекращении ядерной программы республики и отметил, что в отношении Пхеньяна «сработает только одна вещь», не уточнив, какая именно.