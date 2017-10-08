Трамп заявил, что решить проблему КНДР можно только одним способом

Президент США Дональд Трамп заявил об очередном провале переговоров с КНДР о прекращении ядерной программы республики и отметил, что в отношении Пхеньяна сработает только одно. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», — написал Трамп.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2017 г.

При этом что именно он имел в виду, Трамп не уточнил.

Ранее американский президент неоднократно заявлял о возможности военного решения северокорейского вопроса и обещал «полностью уничтожить» КНДР в случае необходимости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал президента начать переговоры с Пхеньяном, однако на это Трамп заявил, что это «пустая трата времени».

«Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать», — написал Трамп в Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

В пятницу на торжественном ужине с военным руководством США Трамп заявил о «затишье перед бурей», снова не пояснив, что имеет в виду.

При этом в субботу в Белом доме заявили, что именно Дональд Трамп «удерживает мир от хаоса» и добился в этом больших успехов.