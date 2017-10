Трамп заявил, что решить проблему КНДР можно только одним способом

Президент США Дональд Трамп заявил об очередном провале переговоров с КНДР о прекращении ядерной программы республики и отметил, что в отношении Пхеньяна сработает только одно. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало, соглашения нарушались до того, как на них высыхали чернила, выставляя представителей США дураками. Простите, но сработает только одна вещь», — написал Трамп.

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!