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Руссефф назвала «абсурдной» политику Трампа в Латинской Америке

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Фото: TASS/Zuma/Carlos Tischler
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Бывший президент Бразилии Дилма Руссефф считает катастрофической политику президента США Дональда Трампа в отношении стран Латинской Америки. Об этом она заявила в субботу в эфире телеканала «Россия 1».

«Я считаю, что в отношении Латинской Америки Трамп — это катастрофа. Так, мы видели на днях, с каким выражением радости он говорил о решении венесуэльской проблемы путем военной силы и вторжения. Это было бы одним из самых больших шагов назад», — призналась глава государства.

Дилма Руссефф пояснила, что страны Латинской Америки уже более 140 лет живут в мире. «Невозможно, чтобы эта ситуация изменилась к худшему и внутренние проблемы Венесуэлы решались путем военного вмешательства», — заявила экс-президент.

Кроме того, бывшая глава государства напомнила, что военная операция США в Ираке и Афганистане привела к тяжелым последствием, и отметила, что проводимая в отношении Кубы политика новой администрации президента США — это шаг назад. «Поэтому я считаю политику Трампа в Латинской Америке абсурдной», — пояснила Дилма Руссефф.

Ранее руководство Соединенных Штатов приняло решение сократить дипперсонал в посольстве США в Гаване после жалоб дипломатов на тошноту, головокружение и потерю слуха. Предполагается, что представители Вашингтона пострадали из-за неизвестного акустического воздействия. Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп заявил, что на Кубе происходят «очень плохие вещи».

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