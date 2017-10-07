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Несколько американцев пожаловались на недомогания после визита на Кубу

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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«Небольшое количество» простых граждан США, посетивших Кубу, пожаловались на симптомы, схожие с теми, что испытали американские дипломаты, которые, как считается, подверглись «акустической атаке».

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Госдепартамент США.

«Небольшое число граждан США, недавно побывавших на Кубе, сообщили нам, что испытывали симптомы, схожие с теми, что были перечислены в предупреждении», — цитирует «РИА Новости» представителей ведомства.

В Госдепе заметили, что они призывали граждан США ознакомиться с предупреждением, в котором рекомендовали отказаться от поездки на Кубу.

Ранее сообщалось, что 22 американских дипломата испытывали симптомы странного недомогания, при котором болит голова и теряется слух.

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