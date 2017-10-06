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Американцы могли пострадать от «акустических атак» на Кубе

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Граждане США, не являющиеся дипломатами, могли пострадать в результате возможных «акустических атак» на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Госдепартамента США. Чиновник отметил, что есть случаи, когда «посетившие островное государство жители США жаловались на аналогичные симптомы», которые были отмечены у дипломатов.

Вашингтон «пока не может подтвердить» как сами эти сообщения, так и их связь с предполагаемым воздействием на дипломатов США.

Власти США отозвали на родину большинство сотрудников посольства в Гаване в связи с якобы имевшими место в последние месяцы «акустическими атаками».

Портал iz.ru в августе сообщил, что 16 американских дипломатов пострадали на Кубе в результате «акустической атаки», которая была осуществлена с использованием специальных приборов.

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