Депутат: КНДР готовится к испытанию ракеты, способной долететь до США

КНДР планирует провести испытание баллистической ракеты, которая, по расчетам Пхеньяна, сможет достичь западного побережья США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова.

Депутат был одним из участников делегации парламентариев, которая посетила столицу Северной Кореи 2–6 октября.

«Они готовятся к новым испытаниям ракеты большей дальности. Они даже давали нам математические расчеты, которые, по их мнению, свидетельствуют о том, что они смогут достать западное побережье США с помощью своей ракеты», — пояснил Антон Морозов.

По словам парламентария, силы КНДР располагают технологией «вхождения боеголовки в атмосферу» и ее управления. Как отмечает Антон Морозов, власти Северной Кореи собираются в ближайшее время провести запуск еще одной баллистической ракеты, но на этот раз это будет ракета большой дальности. «В общем, настрой довольно воинственный», — резюмировал депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны приложат все усилия, чтобы не допустить угроз со стороны КНДР.

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