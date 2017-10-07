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Белый дом заявил, что Трамп «удерживает мир от хаоса»

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Фото: Global Look Press/Doerr, C. & R.
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Президент США Дональд Трамп и его политическая команда удерживают мир от хаоса. С таким заявлением выступила официальный представитель администрации президента США Сара Сандерс на брифинге.

«Я считаю, что именно президент удерживает мир от хаоса. Вокруг него невероятная команда, которая помогает ему в этом деле», — сказала Сандерс.

По ее словам, Трамп добился огромных успехов.

«Он добился огромных успехов на международной арене, работая сообща с нашими союзниками против врагов», — добавила Сандерс.

Ранее сам Дональд Трамп заявил, что никому из его предшественников не удалось добиться такого успеха у власти, какого достиг он за время своего президентства.

Среди главных своих успехов американский лидер перечислил экономические реформы и жесткую позицию на международной арене, в частности, в отношении КНДР.

Трамп неоднократно грозил уничтожить Северную Корею и ввел жесткие санкции против республики с целью лишить ее средств на развитие ядерной программы.

Также американский лидер ранее сообщил о выходе США из Парижского климатического соглашения и о возможном выходе из ядерного договора с Ираном. Оба решения вызвали протесты со стороны мировой общественности, так как они ведут к дисбалансу ситуации в мире.

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