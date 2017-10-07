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Трамп пожелал удачи в восстановлении отношений новому послу США в РФ

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп провел встречу с новым американским послом в России Джоном Хантсманом и пожелал ему удачи в работе по восстановлению отношений между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп встретился с послом США в России Джоном Хантсманом и его супругой Мэри Кэй Хантсман, чтобы пожелать им всего хорошего по их приезде в Москву для представления Соединенных Штатов и в работе по улучшению наших отношений с Россией», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Ранее сам Хантсман заявил, что приложит усилия для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном.

«В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах», — сказал он.

Президент России Владимир Путин 3 октября принял в Кремле верительные грамоты от 20 новых послов из разных стран, том числе от послов США, Франции и Евросоюза.

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