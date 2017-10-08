КНДР отказалась обсуждать свою ядерную программу из-за политики США

КНДР не будет обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики и угроз в адрес Пхеньяна. С таким заявлением выступил представитель Северной Кореи при ООН на Генеральной Ассамблее организации.

«КНДР не откажется от мер по укреплению национального ядерного потенциала. Также не будет обсуждать ракетно-ядерную программу страны за столом переговоров до тех пор, пока США полностью не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР», — приводит центральная газета КНДР «Нодон симун» заявление представителя республики при ООН.

Он отметил, что ядерная проблема на Корейском полуострове возникла из-за США. Дипломат подчеркнул, что в связи с угрозой со стороны США КНДР не подписала конвенцию о запрете ядерного оружия во всем мире, одобренную коалицией неправительственных организаций из более чем 100 стран.

«КНДР разработала водородную бомбу и межконтинентальную баллистическую ракету в рамках законных мер по укреплению обороноспособности страны на фоне агрессивной политики США», — добавил северокорейский дипломат.

Ранее США заявили, то также не подпишут конвенцию о запрете ядерного оружия, так как угрозу миру несет КНДР.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что решить проблему КНДР можно «только одним способом».