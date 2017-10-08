Трамп заявил, что Иран финансирует КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уверен в том, что Иран финансирует КНДР, продолжает вести торговлю с республикой, несмотря на санкции СБ ООН, и нарушает условия ядерного соглашения. Об этом сообщает телеканал TBN.

«Я убежден, что они (иранцы. — Ред.) финансируют Северную Корею, торгуют с Северной Кореей, ведут дела с Северной Кореей, и это абсолютно недопустимо. Это не относится к сделке, но, с моей точки зрения, относится. Это называется духом соглашения», — сказал Трамп в интервью телеканалу.

При этом он намекнул, что США все-таки выйдут из ядерного договора с Ираном.

«Вы увидите, что я сделаю в обозримом будущем. Могу сказать, что Иран — плохой игрок и обращаться с ним будут соответствующим образом», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе американский президент намерен объявить о выходе США из соглашения.

Иранский договор — договоренности «шестерки» международных посредников и иранского руководства об урегулировании проблемы разрабатываемого Тегераном ядерного атома. 14 июля 2015 года был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Трамп неоднократно заявлял, что данная сделка не в интересах США. Мировая общественность призвала президента США не выходить из соглашения. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ Ирана от соглашения о ядерной программе ошибкой. Российская сторона, в свою очередь, отметила, что это может привести к войне в регионе.