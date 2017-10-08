Абэ: мир не должен поддаться на уловку КНДР о ведении переговоров

Мировое сообщество не должно поддаться на уловку КНДР о ведении переговоров, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Об этом глава кабинета заявил СМИ в воскресенье, 8 октября.

«Северная Корея многократно шла на переговоры, лишь выигрывая тем самым время для развития своей ракетно-ядерной программы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что мировое сообщество не должно больше попадаться на такие уловки, необходимо усилить давление на КНДР.

При этом он подчеркнул, что европейские союзники солидарны с этим.

Напомним, что ситуация на Корейском полуострове обострилась после того как КНДР провела серию испытаний баллистических ракет и термоядерной бомбы. Ракеты Северной Кореи даже пролетели над японской территорией.

Ранее портал iz.ru сообщил, что власти КНДР пригрозили «потопить» Японию и «избить США до смерти, как бешеную собаку» в ответ на санкции.