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Хантсман надеется, что США и РФ приведут КНДР за стол переговоров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Новый посол США в РФ Джон Хантсман выразил надежду, что совместными усилиями Москва и Вашингтон смогут убедить Пхеньян сесть за стол переговоров.

«Я думаю, что, действуя вместе, США и Россия могли бы заставить режим в КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения», — цитирует Хантсмана агентство «РИА Новости».

Также посол добавил, что стремится улучшить отношения между РФ и США, однако прежде необходимо разрешить конфликт на Украине — этот вопрос является ключевым «не только для США, но и для Европы, Канады и почти для всех развитых стран».

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле верительную грамоту от Хантсмана 3 октября. Посол заявил, что намерен работать в направлении восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Также он рассказал о планах познакомиться с россиянами во время поездок по городам РФ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Хантсманом пожелал послу удачи в работе в данном направлении. Ранее занимавший пост посла Джон Теффт покинул Россию на прошлой неделе.

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