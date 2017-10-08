Хантсман надеется, что США и РФ приведут КНДР за стол переговоров

Новый посол США в РФ Джон Хантсман выразил надежду, что совместными усилиями Москва и Вашингтон смогут убедить Пхеньян сесть за стол переговоров.

«Я думаю, что, действуя вместе, США и Россия могли бы заставить режим в КНДР сесть за стол переговоров для поиска дипломатического решения», — цитирует Хантсмана агентство «РИА Новости».

Также посол добавил, что стремится улучшить отношения между РФ и США, однако прежде необходимо разрешить конфликт на Украине — этот вопрос является ключевым «не только для США, но и для Европы, Канады и почти для всех развитых стран».

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле верительную грамоту от Хантсмана 3 октября. Посол заявил, что намерен работать в направлении восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном. Также он рассказал о планах познакомиться с россиянами во время поездок по городам РФ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Хантсманом пожелал послу удачи в работе в данном направлении. Ранее занимавший пост посла Джон Теффт покинул Россию на прошлой неделе.