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Белый дом: США не поддерживают запрет ядерного оружия по всему миру

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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США против запрета ядерного оружия во всем мире, так как это может подорвать международный режим нераспространения. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме, комментируя вручение Нобелевской премии мира Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

«Какими благими ни были бы эти намерения, Соединенные Штаты не поддерживают усилия по запрету (ядерного оружия. — Ред.), поскольку на практике они могут подорвать международный режим нераспространения и не позволят создать мир, в котором не будет существовать ядерного оружия», — приводит ТАСС слова представителя СНБ.

При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп считает, что в идеале ядерного оружия существовать не должно.

«Он сказал, что в идеальном мире ядерного оружия не существует. К сожалению, в сегодняшней ухудшающейся обстановке условия, необходимые для ликвидации [ядерного оружия], вряд ли будут обеспечены в обозримом будущем», — рассказал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль с уважением относится к присуждению премии ICAN, отметив, что Россия выступает за нераспространение ядерного оружия.

Ранее портал iz.ru сообщал, что за последние 30 лет РФ сократила свой ядерный арсенал на 85%. Однако эксперты указывают, что текущая обстановка в мире «крайне неблагоприятна для рассмотрения вариантов дальнейших сокращений ядерного оружия».

ICAN представляет собой коалицию неправительственных организаций из более чем 100 стран, выступающих за запрещение ядерного оружия.

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