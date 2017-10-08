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Сеул может обесточить КНДР при помощи графитовой бомбы

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Южная Корея располагает технологиями, которые позволяют обесточить КНДР. Речь идет о графитовой бомбе, которая парализует работу энергосетей, сообщает «РИА Новости».

Технологии для разработки графитовой бомбы получены агентством по оборонным разработкам, говорится в сообщении. «Сейчас мы на той стадии, когда можем построить бомбы в любой момент», — рассказал источник в армии Южной Кореи.

Применение бомбы Сеул рассматривает в качестве возможного средства превентивного удара против Северной Кореи. Графитовые бомбы применялись во время войны в Персидском заливе и использовались силами НАТО в Югославии в 1999 году.

Портал iz.ru сообщал, что КНДР не будет обсуждать свою ядерную программу до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики и угроз в адрес Пхеньяна.

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