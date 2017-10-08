Ким Чен Ын пообещал продолжить развитие ядерной программы
КНДР продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы.
Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын передает агентство ЦТАК.
Северокорейский лидер также подверг жесткой критике США, «которые пытаются задушить независимость и свободу на существование и развитие» КНДР.
По словам Ким Чен Ына, текущее положение дел демонстрирует, что «политика параллельного развития оказалась совершенно верной, и республика продолжит двигаться по этой дороге и дальше», — передает ТАСС.
Кроме того, северокорейский лидер заявил, что экономика КНДР находится на подъеме, несмотря на санкции других стран.