Ким Чен Ын пообещал продолжить развитие ядерной программы

КНДР продолжит параллельное развитие экономики и ракетно-ядерной программы.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын передает агентство ЦТАК.

Северокорейский лидер также подверг жесткой критике США, «которые пытаются задушить независимость и свободу на существование и развитие» КНДР.

По словам Ким Чен Ына, текущее положение дел демонстрирует, что «политика параллельного развития оказалась совершенно верной, и республика продолжит двигаться по этой дороге и дальше», — передает ТАСС.

Кроме того, северокорейский лидер заявил, что экономика КНДР находится на подъеме, несмотря на санкции других стран.