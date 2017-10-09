Готовится законопроект о платной регистрации домашних животных

Законопроект о платной регистрации домашних животных готовится на рассмотрение Госдумы.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на зампреда комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.

«Правительство за те два месяца, что у нас длится сейчас пауза (летние каникулы Госдумы), разработали уже полностью проект правил по учету и идентификации животных», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что основным законопроектом будет закон о ветеринарной безопасности, а правила учета и идентификации животных станут уже подзаконным актом. Пока неизвестна сумма, в которую обойдется постановка на учет животное и будет ли обязательно вживлять ему электронный чип.

Парламентарий считает, что такие меры не позволят владельцам домашних питомцев, относится к своим подопечным дурно, например, выгонять их на улицу, и в тоже время не дадут им уйти от ответственности за действия братьев наших меньших, например при нападении собак.

Ранее портал писал о том, что депутаты законодательного собрания Новосибирской области одобрили административное наказание для владельцев домашних животных, издающих слишком громкие звуки по ночам.