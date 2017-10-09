Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дну возросла до 6 тыс. кв. м

Площадь пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону увеличилась до шести тыс. кв. м. Об этом сообщил представитель МЧС Илья Константинов.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на пять тысяч «квадратов».

«В настоящее время площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров. Пожар разбит на четыре участка тушения. Наиболее интенсивно распространение огня идет по участкам №1 и №3, туда сосредоточиваются основные силы», — рассказал Константинов.

Он отметил, что на двух других участках пожара распространение огня по большей части ограничено.

«В очаге пожара в основном находятся контейнеры с одеждой, имуществом. Пожарная нагрузка большая», — рассказал Константинов.

Также в МЧС сообщили, что в готовность приведены спасатели из нескольких городов Ростовской области и пожарные самолет и вертолет.

«Приведены в готовность силы и средства ближайших гарнизонов: Аксай, Батайск, Новочеркасск, Таганрог, Новошахтинск, Шахты, а также самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент к тушению привлечены около 400 человек и 50 единиц техники.

Сообщение о пожаре в торговом павильоне на улице Лелюшенко на рынке «Восточный», который известен жителям как «Темерник», поступило в 21:08 мск воскресенья. Пожару присвоен четвертый ранг сложности. На трех тыс. кв. м произошло обрушение кровли.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в строительном торговом центре «Синдика» в Москве. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. Три человека пострадали.