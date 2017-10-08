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В Ростове-на-Дону горит рынок, площадь пожара возросла до 5 тыс. кв. м

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон в районе рынка «Восточный». Площадь пожара увеличилась с 600 кв. м до 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

«В 21:08 мск поступило сообщение о загорании торгового павильона по адресу: ул. Лелюшенко 19/4. В 22:03 (мск) объявлен ранг пожара № 4. Площадь пожара 5 тыс. кв. м», — говорится в сообщении МЧС.

В настоящее время пожар тушат 59 человек и 19 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в строительном торговом центре «Синдика» в Москве. Площадь возгорания составила 55 тыс. кв. м. Три человека пострадали. По оценкам страховых служб, ущерб от пожара может составить 5 млрд рублей. К настоящему моменту возгорание локализовано. Одной из причин пожара рассматривается версия поджога.

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