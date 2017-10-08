Версия поджога рассматривается среди причин пожара в ТЦ «Синдика»

Среди причин пожара в строительном торговом центре «Синдика» рассматривается версия поджога. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Отрабатывается несколько версий пожара, в их числе и поджог. Но пока говорить о них предметно преждевременно, так как специалисты приступят к изучению пожара после его полной ликвидации», –– приводит ТАСС сообщение МВД.

Торговый центр «Синдика», расположенный на МКАДе неподалеку от района Строгино, загорелся днем в воскресенье, 8 октября. Общая площадь очагов пожара достигла 55 тыс. кв. м. Несколько секций ТЦ обрушились. Отмечается, что система оповещения о пожаре сработала с опозданием.

Из здания были срочно эвакуированы все сотрудники и посетители — не менее 3 тыс. человек. Пострадали три человека. Как отметили в МЧС, благодаря хорошо организованной эвакуации удалось избежать большего количества жертв.

В 22:56 пожар был локализован. По предварительным оценкам, ущерб составит не менее пяти млрд рублей.