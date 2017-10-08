Кровля на площади 1 тыс. кв. м обрушилась в ТЦ «Синдика»

Пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что площадь обрушения кровли в горящем строительном ТЦ «Синдика» составила 1000 кв. м. В настоящее время строительный рынок полностью охвачен огнем — от подземной парковки до кровли, площадь пожара составила 55 тыс. кв. м.

Пожар на строительном рынке «Синдика» начался сегодня днем, эвакуированы 3 тыс. человек. Огонь тушат расчеты МЧС по Москве и Московской области, в небе работает авиация — сброшено 450 т воды. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рядом с рынком не зафиксировано.

Столб черного дыма, поднимающийся от «Синдики», виден из центра Москвы.

В настоящее время пожар не распространяется, пожарные ведут его локализацию, сообщал портал iz.ru.