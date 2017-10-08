Спецборт доставил в Ташкент пострадавших и тела погибших в ДТП в РФ

Спецборт минобороны Узбекистана в воскресенье доставил в республику пострадавших и тела погибших в дорожно-транспортом происшествии под Владимиром.

Как сообщает телеканал «Узбекистан24», на борту самолета, вылетевшего с аэродрома Раменское, находились 36 участников аварии и пятеро их родственников. Борт приземлился в Термезе, куда доставлены 22 жителя Сурхандарьинской области республики и тела 15 погибших. Затем Ил-76 вылетел в Ташкент.

Во владимирской больнице продолжают лечение трое пострадавших, в том числе пятилетняя девочка. Ранее сообщалось о том, что их состояние остается стабильно тяжелым. В региональном департаменте рассказали о том, что врачи постепенно выводят их из шокового состояния.

Напомним, под утро 6 октября на железнодорожном переезде у станции Покров во Владимирской области в застрявший на путях автобус врезался поезд. В результате столкновения погибли 17 человек, 16 из них — граждане Узбекистана. Всего было 58 пассажиров.

Портал iz.ru ранее писал о том, что на выживших в ДТП пассажиров были составлены административные протоколы за нарушение правил пребывания в России. По факту крупной аварии возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. Другие новости о столкновении читайте в сюжете iz.ru «ДТП с поездом под Владимиром».