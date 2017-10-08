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Футболисты сборной Коста-Рики завоевали путевку на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS
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Сыграв на своем поле вничью со сборной Гондураса, команда Коста-Рики по футболу завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 8 октября.

Счет в матче открыл нападающий сборной Гондураса Эдди Эрнандес на 66-й минуте. Хозяева отыгрались на пятой минуте дополнительного компенсированного времени точным ударом Кендалла Уостона, сообщает «РИА Новости».

Благодаря этому костариканцы набрали 16 очков и за тур до окончания отборочного цикла обеспечили себе второе место в подгруппе, дающее право на путевку на ЧМ-2018.

Ранее портал iz.ru сообщил, что сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2, благодаря двум автоголам соперника.

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