Футболисты сборной Коста-Рики завоевали путевку на ЧМ-2018

Сыграв на своем поле вничью со сборной Гондураса, команда Коста-Рики по футболу завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет в России в 2018 году.

Об этом заявили СМИ в воскресенье, 8 октября.

Счет в матче открыл нападающий сборной Гондураса Эдди Эрнандес на 66-й минуте. Хозяева отыгрались на пятой минуте дополнительного компенсированного времени точным ударом Кендалла Уостона, сообщает «РИА Новости».

Благодаря этому костариканцы набрали 16 очков и за тур до окончания отборочного цикла обеспечили себе второе место в подгруппе, дающее право на путевку на ЧМ-2018.

Ранее портал iz.ru сообщил, что сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2, благодаря двум автоголам соперника.