Прямой эфир
Спорт
Овечкин повторил столетний рекорд НХЛ
Мир
Ураган «Нэйт» приблизился к городу Билокси в штате Миссисипи
Мир
Reuters сообщает об окружении террористов ИГ в сирийском Меядине
Мир
Политика США не повлияет на планы Саудовской Аравии сотрудничать с РФ
Мир
Стрелявший в Лас-Вегасе мог страдать психическим заболеванием
Общество
Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

Сборная России победила Южную Корею, забившую два мяча в свои ворота

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Корейцы отличились двумя автоголами за две минуты.

Матч проходил в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и стал самым результативным для сборной РФ с 2016 года, когда россияне обыграли Лихтенштейн со счетом 7:0.

В составе российской команды отличились Федор Смолов (44-я минута) и дебютант сборной Алексей Миранчук (83-я). Также россиянам увеличить преимущество помог южнокорейский защитник Ким Чжу Йон, забивший два мяча в свои ворота на 55-й и 57-й минутах.

В конце матча сократить разгромное отставание от сборной России смогли Квон Гюн Вон (87-я) и Чжи Дон Вон (90-я).

В этой игре за российскую команду впервые выступали Марио Фернандес, Константин Рауш, Антон Заболотный и Далер Кузяев.

Это не первая игра, когда сборная России увеличивает преимущество за счет ошибок соперников. В 2010 году в отборочном матче чемпионата мира благодаря двум автоголам россияне разгромили Финляндию со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Германии досрочно вышли на ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. К настоящему моменту определилось уже 11 команд, которые приедут в РФ на мировое первенство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава и премьер Перу станцевали, чтобы вдохновить футбольную сборную
Сборная Испании может пропустить ЧМ-2018 из-за референдума в Каталонии
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017