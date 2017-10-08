Сборная России победила Южную Корею, забившую два мяча в свои ворота

Сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче со счетом 4:2. Корейцы отличились двумя автоголами за две минуты.

Матч проходил в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» и стал самым результативным для сборной РФ с 2016 года, когда россияне обыграли Лихтенштейн со счетом 7:0.

В составе российской команды отличились Федор Смолов (44-я минута) и дебютант сборной Алексей Миранчук (83-я). Также россиянам увеличить преимущество помог южнокорейский защитник Ким Чжу Йон, забивший два мяча в свои ворота на 55-й и 57-й минутах.

В конце матча сократить разгромное отставание от сборной России смогли Квон Гюн Вон (87-я) и Чжи Дон Вон (90-я).

В этой игре за российскую команду впервые выступали Марио Фернандес, Константин Рауш, Антон Заболотный и Далер Кузяев.

Это не первая игра, когда сборная России увеличивает преимущество за счет ошибок соперников. В 2010 году в отборочном матче чемпионата мира благодаря двум автоголам россияне разгромили Финляндию со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Германии досрочно вышли на ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России. К настоящему моменту определилось уже 11 команд, которые приедут в РФ на мировое первенство.