Ураган «Нэйт» движется к центру Мексиканского залива

Тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана первой категории мощности по пятибалльной шкале и движется в сторону центральной части Мексиканского залива.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

На данный момент максимальная скорость порывов ветра урагана составляет почти 130 км/ч.

По прогнозам синоптиков, к вечеру 7 октября он достигнет побережья Нового Орлеана в американском штате Луизиана. Ожидается также, что мощность урагана к этому времени возрастет.

Портал iz.ru уже сообщил, что из-за приближения стихии объявлен режим чрезвычайного положения в трех штатах. Жертвами этого урагана в Центральной Америке стали уже не менее 28 человек.