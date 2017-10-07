Тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана

Тропический шторм «Нейт», который угрожает побережью США, усилился до урагана.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра в урагане достигла 121 км/ч, и он движется в сторону штата Луизина со скоростью 35 км/ч, сообщает ТАСС.

Синоптики полагают, что он обрушится на Луизиану и Флориду в два часа ночи по московскому времени. Сейчас от побережья его отделяет 795 км. «Нэйт» уже унес жизни более 20 человек в Центральной Америке.

Портал iz.ru уже сообщил, что из-за приближения стихии объявлен режим чрезвычайного положения в трех штатах.