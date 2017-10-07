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Тропический шторм «Нэйт» усилился до урагана

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Тропический шторм «Нейт», который угрожает побережью США, усилился до урагана.

Об этом рассказали СМИ со ссылкой на национальный центр США по слежению за ураганами.

Скорость ветра в урагане достигла 121 км/ч, и он движется в сторону штата Луизина со скоростью 35 км/ч, сообщает ТАСС.

Синоптики полагают, что он обрушится на Луизиану и Флориду в два часа ночи по московскому времени. Сейчас от побережья его отделяет 795 км. «Нэйт» уже унес жизни более 20 человек в Центральной Америке.

Портал iz.ru уже сообщил, что из-за приближения стихии объявлен режим чрезвычайного положения в трех штатах.

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