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В трех штатах США объявлен режим ЧП из-за шторма «Нэйт»

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Фото: REUTERS/Jonathan Bachman
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Власти штатов Флорида, Алабама и Луизиана ввели в действие режим чрезвычайного положения из-за приближающегося тропического шторма «Нэйт». Ведение режима ЧС позволяет властям на местах получить доступ к федеральным фондам, задействовать дополнительные ресурсы и военные силы при ликвидации последствий стихии.

«Нэйт» сформировался у берегов Никарагуа, территории США шторм может достичь к утру воскресенья, сообщает НТВ.RU. Синоптики предполагают, что к тому моменту шторм усилится до урагана первой категории по шкале Саффира–Симпсона.

В этом году по побережью США и соседних государств прошлись три мощных урагана — «Харви», «Ирма» и «Мария», сообщал портал iz.ru. Суммарный ущерб, который нанесли экономике США два урагана «Харви» и «Ирма», может достичь $290 млрд.

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