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В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за шторма «Нэйт»

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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В Новом Орлеане (штат Луизиана) вводят комендантский час в связи с приближающимся тропическим штормом «Нэйт». Об этом заявил мэр американского города Митч Ландре.

«Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье», — написал Ландре в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщает ТАСС, градоначальник порекомендовал местным жителям сделать запасы средств первой необходимости и приготовиться к перемещению частных транспортных средств на возвышенное место. Кроме того, он попросил убрать с частных участков мусор и посторонние предметы, которые могут представлять угрозу жизни в условиях урагана.

«Если у вас есть особые нужды или вы престарелые люди, просьба зарегистрироваться, позвонив на номер телефона 311», — добавил мэр.

Режим ЧС в связи с приближением стихии введен в штатах Флорида, Алабама и Луизиана. Также сообщалось, что она движется к карибскому побережью Мексики, постепенно набирая силу. В мексиканских штатах, на которые шторм предположительно обрушится в скором времени, объявлен «оранжевый» уровень опасности. По состоянию на 6 октября, 16:01 по местному времени, стихия находилась в 125 км от штата Кинтана-Роо. Скорость ветра достигала 26 м/с с порывами до 30 м/с.

Ранее от шторма уже пострадали Никарагуа и Коста-Рика, где в общей сложности погибло не менее 12 человек, еще более 30 пропали без вести.

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