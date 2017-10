В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за шторма «Нэйт»

В Новом Орлеане (штат Луизиана) вводят комендантский час в связи с приближающимся тропическим штормом «Нэйт». Об этом заявил мэр американского города Митч Ландре.

«Я ввожу обязательный к исполнению комендантский час, который начинается с 18:00 в субботу и завершится утром в воскресенье», — написал Ландре в своем микроблоге в Twitter.

I am instituting a Mandatory Curfew that will begin Saturday at 6 p.m. and ending Sunday morning.