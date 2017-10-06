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Траур по погибшим от последствий шторма «Нэйт» объявлен в Коста-Рике

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Фото: REUTERS/Juan Carlos Ulate
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Президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил траур в стране в связи с гибелью людей из-за последствий прохождения тропического шторма «Нэйт». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

«В знак уважения к погибшим я решил объявить национальный траур на три дня», — сообщил глава государства. Его цитирует «РИА Новости».

По последним данным, в результате сильных ливней, обрушившихся на Коста-Рику при прохождении шторма «Нэйт», погибли восемь человек, судьба еще 30 остается неизвестной.

Ранее портал iz.ru сообщил, что в результате прохождения тропического шторма «Нэйт» в Никарагуа погибли четыре человека.

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