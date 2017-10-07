Тропический шторм «Нэйт» усилился на пути к Мексике

Тропический шторм «Нэйт» набирает силу на пути к карибскому побережью Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу.

По состоянию на 6 октября, 16:01 по местному времени, стихия находилась в 125 км от штата Кинтана-Роо. Скорость ветра достигала 26 м/с с порывами до 30 м/с.

В связи с приближающимся штормом Управление гражданской обороны штата повысило уровень угрозы до «оранжевого». Предполагается, что в скором времени «Нэйт» обрушится на штаты Кинтана-Роо, Юкатан и Кампече, принеся с собой сильные ливни и грозы.

Ранее от шторма уже пострадали Никарагуа и Коста-Рика, где в общей сложности погибло не менее 12 человек, еще более 30 пропали без вести. 6 октября в Коста-Рике был объявлен трехдневный траур по погибшим.